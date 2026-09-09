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La pesca, entre las actividades que se evalúa incluir en el proyecto de sanciones

El asesor presidencial, Santiago Caputo, trabaja los detalles de la presentación, después de que la mesa política discuta sobre el tema.

Argentina

09 / 09 / 2026

 

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El Gobierno evalúa incluir a otras actividades vinculadas con las Islas Malvinas, para ampliar el alcance que contempla la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El tema fue abordado en la última reunión de la mesa política y supone la modificación de la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

Luego de la Cadena Nacional del Presidente, el peronismo reclamó la inclusión del sector pesquero en el endurecimiento de las sanciones.

El Poder Ejecutivo espera enviar la iniciativa al Congreso el próximo lunes y analiza si realizará una presentación tradicional o se enviará a un funcionario para explicar los detalles.

El oficialismo apuesta a que la normativa se trate en Diputados a fines de septiembre y confía en que tendrá un rápido avance parlamentario.

Esto se da en paralelo a la ofensiva del Gobierno contra empresas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las Malvinas, en particular el proyecto Sean Lion.

El presidente, Javier Milei, anunció además la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamento estará contemplado en el Presupuesto 2027 y no afectaría al equilibrio fiscal.

Además, el mandatario destacó durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín, la reasignación de recursos, “desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, precisó.

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