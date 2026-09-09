Diputados: la oposición aprobó el plan de discapacidad y morosidad

Al comenzar la sesión especial, luego de lograr quórum sin sobresaltos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, por impulso de la oposición, el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en Discapacidad y de alivio a la situación de deudores morosos.

El plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad, que se avaló con 249 votos, y al cual tuvo que acoplarse el oficialismo forzado por cinrcunstancias que hubiera preferido evitar, incluye un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, y un segundo encuentro para dictaminar el miércoles 23 a la misma hora del mediodía.

Un rato más tarde, también se aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a fin de tratar y dictaminar los diversos expedientes vinculados a aliviar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos.

En este caso, el plan contempla dos reuniones informativas del plenario de comisiones los días martes 15 y 22 de septiembre a las 14 hs, y un último encuentro para dictaminar el martes 29 de septiembre a la misma hora.

El acuerdo transversal para votar los emplazamientos de comisiones se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara claro que la oposición había conseguido sobradamente las voluntades para el quórum, y el oficialismo al verse en desventaja numérica entendió que no tenía margen para seguir resistiendo.

La sesión había sido abierta con la presencia de 130 legisladores que fueron aportados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores.

La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto recién cuando ya había quórum reglamentario.

Esta actitud de retacear el quórum por parte de La Libertad Avanza y sus socios da la pauta de que fue la oposición la que impuso condiciones durante la sesión y se llevó los laureles.

Desde el oficialismo, sin embargo, difundieron una lectura diferente, recordando que el cronograma de trabajo que se votó mediante el emplazamiento de las comisiones era prácticamente idéntico al que los presidentes de las comisiones de Discapacidad y de Finanzas, ambos de extracción libertaria, habían comunicado el 2 de septiembre.

"Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos", destacaron altas fuentes de La Libertad Avanza.

Por otra parte, advirtieron que al controlar la conducción de las comisiones que intervendrán en el tratamiento de los proyectos, La Libertad Avanza "controlará los dictámenes".

"La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma permanente", informaron.

El vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que desde que se aprobó la ley, "la emergencia se ha agravado".

"Este gobierno prácticamente ha detenido las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad. Segun los datos oficiales, desde enero del 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar el alta de la pensión y solamente se resolvieron 10.374. Un 11,4%", alertó.

El miembro informante también recordó que la última vez que concurrió el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que a abril de este año el Gobierno acumulaba una deuda con los prestadores de casi 70 mil millones de pesos.

"Y también nos informó que durante todo 2025 se subejecutaron el presupeusto para el Incluir Salud en un 15%. Más de 135 mil millones de pesos que no ejecutaron para el Incluir Salud", protestó.

Además, Marino señaló que "los transportistas dneuncian que al día de hoy el kilómetro esta valuado por el Gobierno en 900 pesos, lo cual hace prácticamente inviable la continuidad del servicio".

Endeudamiento familiar

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, fue quien pidió la moción de emplazamiento de las comisiones, que resultó aprobado también por unanimidad.

"Esto coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos", subrayó el radical bonaerense.