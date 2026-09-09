El viernes se suspenderá la atención en el Centro de Salud N° 63 por tareas de fumigación

 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El viernes se suspenderá la atención en el Centro de Salud N° 63 por tareas de fumigación

La medida se implementará entre las 11 y las 19 y permitirá realizar trabajos de desinfección preventiva. Durante ese período habrá un puesto de enfermería para urgencias menores.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Este viernes 11 de septiembre se realizarán tareas de fumigación y desinfección preventiva en el Centro de Salud N° 63 Dr. Roberto Nazr, ubicado en Sarmiento al 655. Por este motivo, la atención habitual dentro del establecimiento permanecerá suspendida entre las 11 y las 19.

Durante el horario de intervención, se mantendrá un puesto de enfermería en la vereda, destinado a la atención de urgencias menores, curaciones y consultas rápidas.

Para consultas médicas programadas, de rutina o aquellas que requieran una atención de mayor complejidad, los vecinos podrán concurrir a otros establecimientos de la red de atención primaria. Entre las alternativas se encuentra el Centro de Salud N° 10 de barrio 20 de Febrero, que funcionará con normalidad.

La atención habitual en el Centro de Salud N° 63 se retomará a partir de las 19 del viernes, una vez finalizadas las tareas de fumigación y cumplidas las condiciones necesarias para el reingreso del personal y de la comunidad.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO