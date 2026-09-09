El viernes se suspenderá la atención en el Centro de Salud N° 63 por tareas de fumigación

Este viernes 11 de septiembre se realizarán tareas de fumigación y desinfección preventiva en el Centro de Salud N° 63 Dr. Roberto Nazr, ubicado en Sarmiento al 655. Por este motivo, la atención habitual dentro del establecimiento permanecerá suspendida entre las 11 y las 19.

Durante el horario de intervención, se mantendrá un puesto de enfermería en la vereda, destinado a la atención de urgencias menores, curaciones y consultas rápidas.

Para consultas médicas programadas, de rutina o aquellas que requieran una atención de mayor complejidad, los vecinos podrán concurrir a otros establecimientos de la red de atención primaria. Entre las alternativas se encuentra el Centro de Salud N° 10 de barrio 20 de Febrero, que funcionará con normalidad.

La atención habitual en el Centro de Salud N° 63 se retomará a partir de las 19 del viernes, una vez finalizadas las tareas de fumigación y cumplidas las condiciones necesarias para el reingreso del personal y de la comunidad.