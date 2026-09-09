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Salta definió a sus representantes para la Final Nacional de los Juegos Evita 2026

Tras superar un selectivo que movilizó a más de 10.000 participantes en 48 municipios, 407 clasificados viajarán a Mar del Plata para competir en el gran evento del deporte argentino del 2 al 7 de noviembre.

Deportes

09 / 09 / 2026

 

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Salta ya tiene todo listo para disputar la instancia decisiva de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026. La delegación estará conformada por 407 personas entre atletas, entrenadores, personal médico, y coordinadores de la Secretaría de Deportes, quienes dirán presente en la emblemática cita de la costa atlántica del 2 al 7 de noviembre. Para alcanzar esta meta, se desarrolló una intensa etapa clasificatoria que reunió a más de 10.000 jóvenes provenientes de 48 municipios, distribuidos en 38 disciplinas: 31 convencionales y 7 adaptadas.

El camino hacia la definición comenzó en los distritos con los torneos locales, avanzó a las fases regionales, y cerró los primeros días de septiembre con los encuentros provinciales.

Más allá del resultado en la cancha, la experiencia impulsa la inclusión y el intercambio cultural entre los participantes, permitiendo que muchos conozcan el mar por primera vez. De este modo, los Juegos Evita se afianzan como una política pública clave para el desarrollo formativo, la integración y el compañerismo.

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