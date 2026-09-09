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El atleta salteño Enrique Guaymás se consagró campeón nacional U18 en lanzamiento de bala

La Escuela Provincial sumó una medalla de oro en Venado Tuerto tras la marca de 15,74 metros. 

Deportes

09 / 09 / 2026

 

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Salta tuvo una destacada actuación en el 59º Campeonato Nacional U18 de Atletismo disputado en Santa Fe, de la mano de Enrique Guaymás, quien se adjudicó la prueba de lanzamiento de bala con un registro de 15,74 metros. 

El deportista, formado en la Escuela Provincial de Atletismo (EPAS), ratificó con este triunfo su crecimiento en las disciplinas de campo, donde también compite en disco y martillo, y le dio continuidad al primer puesto logrado en la reciente Copa de Clubes celebrada en Mar del Plata.

La participación salteña se completó con otros tres atletas en el top 10 del país: Luz Guaymás (8ª en la misma especialidad), Facundo Solari (8º en 1500 metros y 9º en 800) y Malena Núñez (10ª en heptatlón).

Este resultado refleja el trabajo pedagógico de la EPAS y el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la Secretaría de Deportes, para coordinar la preparación técnica y los traslados.

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