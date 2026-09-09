Subastan seis vehículos del Poder Ejecutivo desde la plataforma del Poder Judicial

Los vehículos se exhibirán los días 16 y 17 de septiembre en el horario de 10 a 12 debiendo coordinarse previamente con la martillero interviniente.

Se subastarán por esta vía dos automóviles Volkswagen Gol Power 1.4 modelos 2013 con una base de 300 mil pesos; una camioneta Chevrolet S10 doble cabina que sale con una base de 500 mil pesos; una camioneta Toyota Hilux DX Pack 2.5 modelo 2011 con una base de 4 millones de pesos; una camioneta Chevrolet S10 doble cabina modelo 2009 que se subasta con un precio base de 3 millones de pesos y una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2013 que se subastará con un precio base de 5 millones de pesos.

La subasta se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma oficial https://subastas.justiciasalta.gov.ar/.

Para participar y pujar por los lotes, las personas interesadas deben estar previamente registradas en el sistema.

Con el fin de facilitar la participación organizada y permitir pujas simultáneas por múltiples unidades, el cierre de la recepción de ofertas para cada vehículo se concretará en horarios escalonados. El cronograma detallado de finalización puede consultarse ingresando a cada lote dentro de la plataforma.

La plataforma de subastas electrónicas del Poder Judicial supera los 10.000 usuarios registrados, consolidándose como un canal informático que garantiza la transparencia de los procesos e impulsa la participación ciudadana.

Las ventajas del sistema

Entre las principales ventajas del modelo de puja virtual se destacan:

• Disponibilidad 24/7: El portal opera de forma ininterrumpida –incluidos fines de semana y feriados–, lo que permite cargar ofertas en cualquier momento durante el período habilitado.

• Seguimiento en tiempo real: Los usuarios pueden monitorear el avance de los remates y la evolución de las pujas de manera instantánea.

• Alcance federal: Personas radicadas fuera de la provincia de Salta pueden participar en igualdad de condiciones y coordinar el envío de los bienes adjudicados (con costos logísticos a cargo del comprador).

Destino de los fondos

Lo recaudado en este remate será destinado íntegramente a la adquisición de equipamiento para el Servicio Penitenciario, con especial énfasis en la modernización y fortalecimiento de sus áreas administrativas y de judiciales.

Información técnica y consultas:

Los detalles mecánicos y el catálogo fotográfico completo de cada lote se encuentran disponibles de manera continua en el portal subastas.justiciasalta.gov.ar, junto a los datos de contacto de la martillera responsable.