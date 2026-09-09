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La Policía recapturó a Jonathan Jordan Peloc alias Camboya

El evadido de 42 años estuvo prófugo durante 5 meses. Su detención se produjo este martes en horas de la tarde en La Caldera, cerca del dique Campo Alegre.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

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En el momento de su aprehensión Peloc se trasladaba en moto, acompañado por su hermano, un hombre mayor de edad. 

Se encontraba prófugo desde el 4 de abril, cuando escapó de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, donde se encontraba con prisión preventiva acusado de homicidio.

El fiscal Pablo Rodrigo Paz estuvo a cargo de la investigación que llevó a su recaptura. 

Se realizaron análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones para identificar a sus cómplices, quienes también fueron detenidos por su participación en la fuga.

Recordemos que en agosto de 2007, Camboya había sido condenado a la pena de diez años de prisión por ser coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego y robo en poblado y en banda.

 

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