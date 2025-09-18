Otro caso de caída de altura de un trabajador

Ayer a las 15:30, una ambulancia llegó al Hospital San Bernardo trasladando a Maximiliano, un joven de 22 años.

Estaba trabajando en un techo de chapas de un galpón en el Parque Industrial y pisó una chapa traslúcida cayendo desde una altura de 6 metros.

Al caer, se incrustó en el tórax con el resto de una silla que estaba tirada en el piso.

Fue intervenido quirúrgicamente y estuvo acompañado por un compañero de trabajo.

Según los primeros informes, se encuentra fuera de peligro.

Este accidente es un nuevo llamado de advertencia para las empresas constructoras o personas que están a cargo de obras, sobre la seguridad en las obras de construcción.

