Otro caso de caída de altura de un trabajador

En el techo de un galpón pisó una chapa traslúcida y cayó de una altura de 6 metros. El joven de 22 años se incrustó en el tórax el resto de una silla que estaba en el piso. Fue operado y se encuentra fuera de peligro.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Ayer a las 15:30, una ambulancia llegó al Hospital San Bernardo trasladando a Maximiliano, un joven de 22 años. 

Estaba trabajando en un techo de chapas de un galpón en el Parque Industrial y pisó una chapa traslúcida cayendo desde una altura de 6 metros. 

Al caer, se incrustó en el tórax con el resto de una silla que estaba tirada en el piso. 

Fue intervenido quirúrgicamente y estuvo acompañado por un compañero de trabajo. 

Según los primeros informes, se encuentra fuera de peligro. 

Este accidente es un nuevo llamado de advertencia para las empresas constructoras o personas que están a cargo de obras, sobre la seguridad en las obras de construcción.

 

Noticia relacionada ---> Tragedia en una obra en construcción: Un operario de 29 años murió al caer de un andamio

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

