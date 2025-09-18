Otro caso de caída de altura de un trabajador
En el techo de un galpón pisó una chapa traslúcida y cayó de una altura de 6 metros. El joven de 22 años se incrustó en el tórax el resto de una silla que estaba en el piso. Fue operado y se encuentra fuera de peligro.
Salta Hoy
18 / 09 / 2025
Ayer a las 15:30, una ambulancia llegó al Hospital San Bernardo trasladando a Maximiliano, un joven de 22 años.
Estaba trabajando en un techo de chapas de un galpón en el Parque Industrial y pisó una chapa traslúcida cayendo desde una altura de 6 metros.
Al caer, se incrustó en el tórax con el resto de una silla que estaba tirada en el piso.
Fue intervenido quirúrgicamente y estuvo acompañado por un compañero de trabajo.
Según los primeros informes, se encuentra fuera de peligro.
Este accidente es un nuevo llamado de advertencia para las empresas constructoras o personas que están a cargo de obras, sobre la seguridad en las obras de construcción.
Noticia relacionada ---> Tragedia en una obra en construcción: Un operario de 29 años murió al caer de un andamio