Diez personas murieron en la provincia en siete hechos ocurridos el fin de semana

[Foto: detenido en Colonia Santa Rosa]

El viernes alrededor de las 3:30 de la madrugada, se registró un homicidio en la localidad de El Jardín.

La policía detuvo en el lugar al presunto agresor, quien dijo haber actuado en defensa propia tras recibir un primer ataque.

También el viernes 13 de noviembre al mediodía fue hallado el cadáver de una mujer, operadora técnica de radio e hija de un reconocido trabajador del medio, en avanzado estado de descomposición en la primera cuadra de calle Junín.

Aunque inicialmente el estado del cuerpo impedía ver lesiones a simple vista, su última actividad en redes databa del 7 de noviembre, la autopsia confirmó que se trató de una muerte violenta.

El domingo, el Ministerio Público Fiscal confirmó la detención de un hombre como principal sospechoso.

En tanto, los investigadores analizan testimonios de vecinos sobre personas que se habían instalado en la vivienda y posibles conflictos familiares previos.

Por otro lado, en el norte de la provincia una familia de cuatro integrantes falleció por insolación y deshidratación.

Tras un alerta emitido el viernes desde Formosa por la desaparición de un hombre y sus tres hijas que se dirigían hacia Alto la Sierra, se desplegó un operativo de búsqueda que debió suspenderse por la noche y retomarse a primera hora del sábado.

Lamentablemente, los cuatro integrantes de la familia fueron hallados sin vida. El hombre de 24 años y sus hijas de 8, 5 y 4 años.

Descartada cualquier hipótesis de violencia, la autopsia determinó que murieron por insolación y deshidratación extrema en medio de las altas temperaturas y la falta de agua, presumiblemente tras sufrir un desperfecto con su motocicleta.

También el sábado, se registró la muerte de un efectivo policial en el barrio Santa Ana 1, donde suboficial de la Policía de Salta de 47 años fue encontrado sin vida.

Pericias preliminares indican que no hubo intervención de terceros en el hecho y se trató de una decisión personal.

En Cerrillos, el domingo en horas de la madrugada, un adolescente de 13 años fue brutalmente golpeado durante una riña grupal en el barrio Las Tunas.

Debido a la gravedad de las lesiones, el menor falleció mientras era trasladado de urgencia hacia el Hospital San Bernardo. Por este hecho fueron detenidos un hombre mayor de edad y dos menores.

También el domingo, una discusión entre dos personas en Colonia Santa Rosa terminó con una puñalada mortal.

La víctima de 27 años falleció tras ingresar al hospital local, mientras que el autor del ataque se entregó a las autoridades asegurando que se defendió de una agresión previa.

A todo esto, el domingo en el dique Cabra Corral, un hombre de 48 años perdió la vida mientras participaba de un paseo en catamarán.

Según se informó, sufrió una broncoaspiración al ahogarse mientras ingería alimentos.

También el fin de semana se registraron siniestros viales pero sin víctimas fatales.

Por fuera de los hechos luctuosos, se reportaron dos accidentes de tránsito.

En esta capital, una mujer de 36 años que conducía con 1,76 gramos de alcohol en sangre perdió el control de su vehículo y cayó al interior del canal de avenida Yrigoyen, sufriendo solo lesiones leves.

Por otra parte, anoche en Metán, otra mujer debió ser rescatada por los bomberos sin heridas de gravedad luego de que su automóvil cayera al lecho del río desde el puente del Río Viejo y quedara con las ruedas hacia arriba.