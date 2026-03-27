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Robos de camionetas Amarok en Salta: Dos casos en menos de 24 horas

Delincuentes se hacen pasar por clientes de concesionarias.

Salta Hoy

27 / 03 / 2026

 

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El robo de camionetas genera preocupación en las autoridades policiales

Este jueves alrededor de las 18:00, un hombre robó una Amarok gris, patente AC011ZU, de una concesionaria ubicada en calle Mendoza al 1.300. 

El ladrón había llegado por segunda vez al negocio, se hizo pasar por cliente buscando confianza y pidió al propietario probar el vehículo. 

Luego de recibir las llaves, el sujeto se marchó y nunca regresó. 

El vehículo usado había sido dejado para ser vendido en la concesionaria, que no tiene cámaras de seguridad, lo que dificulta la investigación. 

En un hecho similar, otra Amarok fue robada el miércoles pasado alrededor de las 21:00 en una concesionaria de calle Junín, zona oeste de la ciudad de Salta. 

Al lugar había llegado un hombre interesado en comprar una camioneta.

En este caso pidió también probar el vehículo al que accedieron desde la concesionaria pero con la medida de seguridad de que lo iba a acompañar un empleado. 

Dieron unas vueltas y estacionaron, pero quién baja primero es el empleado y el que probaba el vehículo no bajó y se fue la camioneta valuada en unos 30 millones de pesos. 

Horas después fue recuperada en calle Chacabuco al 200, donde la dejaron abandonada en perfectas condiciones.

En este caso no hay detenidos, mientras continúan las investigaciones para ubicar la otra camioneta robada y si los casos tienen vinculación. 

En el último tiempo se conocieron muchos casos con motos y autos más pequeños, y ahora se da esto con las camionetas marca Amarok y dos casos de robo en las últimas 24 horas.

 

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