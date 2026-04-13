A dos años de la tragedia de Avenida Paraguay: “Estamos esperando un juicio ejemplar”

“Nos duele respirar cuando nos acordamos de Ruth”, expresó Sira Tabarcache, tía de Ruth Tabarcache de 28 años al momento de morir.

Agregó que uno de los sueños truncos de Ruth era el de ser madre.

A su turno, Rafaela Acosta, tía de la víctima Florencia Acosta también de 28 años al momento de ser atropellada, indicó que el imputado le arrancó la vida y así truncó todos sus sueños y todos sus anhelos.

Comenzó hoy el juicio por la tragedia de avenida Paraguay que dejó 5 muertos.