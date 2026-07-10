Dos personas descompuestas e internadas por fuga de gas natural en Barrio El Huaico

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Una vecina de la planta baja sintió un fuerte olor a gas y notó que sus vecinos del segundo piso estaban descompuestos, por lo que llamó de inmediato al Sistema de Emergencias 911.

Familiares de la pareja afectada, que residen cerca del lugar, llegaron rápidamente y los trasladaron por sus propios medios al hospital.

En el edificio, los bomberos y la policía determinaron que no se trataba de monóxido de carbono, sino de una pérdida de gas natural.

La fuga se localizó en la parte externa de los monoambientes, específicamente en el nicho del medidor de gas sobre la vereda.

Como prevención cerraron el suministro de gas y se dio intervención a la empresa Naturgy para realizar las reparaciones necesarias en el transcurso de la jornada.

Este nuevo caso se suma a la reciente preocupación en Barrio Los Olivos, donde de milagro se salvaron siete personas del monóxido de carbono que se formó por el mal funcionamiento de un calefón.

La intoxicación por monóxido de carbono es llamada el "asesino silencioso": no hace ruido, no avisa y suele desmayar a las víctimas cuando intentan acercarse a la puerta para pedir auxilio.