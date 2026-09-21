Conmoción en B° Fraternidad y en la policía por la muerte de una suboficial de 23 años
El caso se conoció hoy pasadas las 6:00 de la mañana, en la zona sudeste de la ciudad, tras confirmarse el fallecimiento de una joven policía.
Salta Hoy
21 / 09 / 2026
[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Pedidos desesperados de auxilio por parte de familiares que convivían con la joven alertaron a los vecinos, motivando llamados al Sistema de Emergencias 911.
Al llegar al domicilio, personal policial y médicos del SAMEC brindaron asistencia inmediata a la suboficial, quien prestaba servicios en la División Trata de Personas de la Policía de Salta.
Fue derivada de urgencia en código rojo hacia el Hospital San Bernardo, donde pese a los esfuerzos del personal de guardia médica se produjo su deceso a las 6:40 a causa de una herida.
De acuerdo con los datos preliminares y las primeras inspecciones oculares en el lugar, no se detectaron indicios de violencia de terceros.
La principal hipótesis apunta a que fue una decisión de índole personal.
La agente Evelyn Paz era madre de un pequeño de 7 años.
El hecho causó hondo pesar en la comunidad barrial y en la familia de la fuerza de seguridad provincial, sumándose al reciente deceso de otro joven efectivo ocurrido el pasado sábado pasado.