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Conmoción en B° Fraternidad y en la policía por la muerte de una suboficial de 23 años

El caso se conoció hoy pasadas las 6:00 de la mañana, en la zona sudeste de la ciudad, tras confirmarse el fallecimiento de una joven policía.

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Pedidos desesperados de auxilio por parte de familiares que convivían con la joven alertaron a los vecinos, motivando llamados al Sistema de Emergencias 911.

Al llegar al domicilio, personal policial y médicos del SAMEC brindaron asistencia inmediata a la suboficial, quien prestaba servicios en la División Trata de Personas de la Policía de Salta. 

Fue derivada de urgencia en código rojo hacia el Hospital San Bernardo, donde pese a los esfuerzos del personal de guardia médica se produjo su deceso a las 6:40 a causa de una herida.

De acuerdo con los datos preliminares y las primeras inspecciones oculares en el lugar, no se detectaron indicios de violencia de terceros. 

La principal hipótesis apunta a que fue una decisión de índole personal. 

La agente Evelyn Paz era madre de un pequeño de 7 años. 

El hecho causó hondo pesar en la comunidad barrial y en la familia de la fuerza de seguridad provincial, sumándose al reciente deceso de otro joven efectivo ocurrido el pasado sábado pasado.

 

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