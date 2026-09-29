Una intensa granizada se registró en varias zonas de la provincia

Los sectores más afectados fueron La Candelaria, El Potrero, General Güemes, Coronel Moldes y Tartagal.

“El fenómeno no causó evacuados, ni pérdidas materiales, pero algunos sectores parecían postales nevadas del sur del país”, remarcó por Radio Salta, Gabriela Locuratolo, directora General de Emergencia.

La funcionaria indicó que el Gobierno de la provincia y las todas comunas siguen atentos a la alerta amarilla por tormentas fuertes.